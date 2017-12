Construire un nouvel hôpital à Bienne, l’idée trotte dans la tête du directeur bernois de la santé publique et de la prévoyance sociale. D’après Le Bund, Pierre Alain Schnegg évalue la possibilité d’ériger un nouveau bâtiment pour le Centre hospitalier de Bienne, plutôt que d'assainir le site existant à Beaumont comme prévu initialement.

Le conseiller d’Etat évoque un changement du monde hospitalier. Il explique qu’aujourd’hui les traitements ambulatoires ont pris une plus grande place, ce qui signifie qu’il y a besoin de moins de lits, en revanche, cela génère automatiquement plus de trafic. Les routes sinueuses qui mènent au CHB et le manque de transports publics sont donc devenus problématiques. « Nous n’avons pas encore tous les éléments aujourd’hui pour savoir quelle est la meilleure solution, mais ça vaut la peine d’évaluer l’option d’un nouvel hôpital, car c’est pour nos enfants et nos petits-enfants », Pierre Alain Schnegg.

Des incertitudes sur le financement

Il y a six ans, le Grand Conseil bernois avait débloqué 85 millions de francs pour les travaux de transformation, mais quelle que soit la solution envisagée, la question du financement n’est pas encore totalement réglée. Le projet initial ayant subi d’importantes transformations, les autorités cantonales doivent déterminer si le projet doit à nouveau être soumis à la Commission des finances ou à une autre instance.

Le Journal du Jura cite les Champs-de-Boujean, le Marais-de-Brügg et Orpond comme les sites où un nouvel hôpital pourrait être installé. Le quotidien indique par ailleurs que la ville de Bienne voit d’un bon œil cette idée et qu’elle est prête à tendre la main aux autorités et au CHB si le projet venait à se concrétiser.

L’idée d’un nouveau bâtiment a été soumise aux dirigeants du CHB qui se pencheront sur la question. Les travaux liés aux projets de transformation se poursuivront en parallèle. /mdu