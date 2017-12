Un quart de siècle de Corbak mis en page

Vingt-cinq ans de musique et de chanson française, ça se fête. Pour son édition anniversaire en 2018, le Corbak Festival à La Chaux-du-Milieu annonce la venue de Thomas Fersen le jeudi 17 mai. La programmation de cette soirée est complétée par le chanteur suisse Marc Aymon qui présentera son nouveau projet Ô bel été ! Chansons éternelles : un concert unique avec divers ensembles de la région et mettant en lumière des trésors du patrimoine suisse.

Un livre sous le sapin

Si la fête promet d’être belle pendant cette 25e édition, les organisateurs ont aussi voulu se plonger dans le passé. Un livre est publié aux éditions G d’Encre. L’ouvrage retrace l’histoire du festival, des premiers contrats signés sur un carton de bière aux artistes qui se promènent parmi le public de l’espace off.

Les abonnements sont d’ores et déjà en vente à prix préférentiel, de même que les billets pour la soirée du jeudi. Le festival propose également des paquets-cadeaux comprenant un billet pour une soirée au choix, un t-shirt 2018 et des bons pour repas et boisson.

L’intégralité du programme sera dévoilée le 21 février prochain. /mwi