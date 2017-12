Büren : une décoration de Noël prend feu

Les décorations de Noël peuvent s’avérer dangereuses. L’incendie qui s’est déclaré dimanche dans une maison locative à Büren an der Aare a été provoqué par une bougie allumée qui a mis le feu à une décoration. Les flammes se sont ensuite étendues à la façade et au toit du bâtiment situé à la rue d’Aarberg. Il n’y a pas eu de blessé, mais les dégâts sont estimés à environ 200'000 francs. Dans un communiqué diffusé jeudi, la police cantonale bernoise rappelle d’être prudent avec les décorations de noël et de toujours avoir un moyen d’extinction à portée de main, ainsi que de retirer à temps les couronnes de l’Avent et les sapins qui se dessèchent de jour en jour. /ast