Des caves inondées dans la région

La région a eu les pieds dans l’eau à cause de Dame météo. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le Jura bernois et le Seeland ces dernières heures ne sont pas restées sans conséquence. La police bernoise a reçu 12 alertes entre 18h jeudi soir et peu avant 9h vendredi matin pour le Jura bernois et la région du Seeland. Une cave a été inondée à Evilard, alors que deux cas similaires ont été signalés à Moutier. Neuf cas d’inondations ont également été relevés un peu partout dans la région du Seeland. La police bernoise affirme par ailleurs que des chutes de pierres sont intervenues dans les gorges de Moutier.Par contre, aucun dégât lié directement au vent n’a été signalé, toujours selon la police. /mle