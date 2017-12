Jean-Philippe Marti, ancien préfet et jeune retraité

La fin de la carrière de Jean-Philippe Marti a été marquée par les nombreux recours déposés suite aux votes communalistes. À la question de savoir s’il regrette de ne pas avoir pu trancher avant son départ, l’ancien préfet répond qu’il n’a pas de regret, qu’il aurait rendu une décision si cela avait été possible mais que ça n’a malheureusement pas été le cas.

Une nouvelle vie attend à présent Jean-Philippe Marti, qui souhaite se concentrer sur sa famille, sa santé et ses passions. Un retour dans la vie publique est-il possible ? « Il ne faut jamais dire jamais, mais je veux m’accorder au moins une ou deux années loin des projecteurs. Pour la suite, on verra ce que la vie me réserve ». /mdu