Bonne fréquentation pour les ateliers FSRM-Kids

La technique semble intéresser la jeunesse. Les responsables des ateliers FSRM-Kids tirent un bilan positif de la saison écoulée. Lors des six derniers ateliers, 80 jeunes filles et garçons ont pris part aux activités de ce programme de valorisation de la technique chez les jeunes. Depuis sa création en 2014, 680 enfants ont déjà participé à un des ateliers FSRM-Kids qui visent à stimuler la créativité et l’ingéniosité des 7 à 13 ans. Les organisateurs annoncent, par ailleurs, que les inscriptions sont ouvertes en ligne pour l’année prochaine. Vingt ateliers sont prévus dans dix villes jusqu’au mois de juin. /nme