Festival Lakelive : premiers artistes dévoilés

Les premiers noms de la programmation du Lakelive festival ont été dévoilés mercredi matin. Le nouvel événement biennois accueillera notamment Bastille, Carlos Vives, Johan Newman, Gentleman et Fritz Kalkbrenner. Une soirée sera également dédiée aux artistes biennois. Cee-Roo ainsi que James Gruntz seront de la partie. D'autres artistes, manifestations culturelles et sportives seront prochainement dévoilés.

Le nouveau festival se tiendra du 27 juillet au 4 août prochain. Il aura lieu sur le site de l’ancien Expo-Parc et sur la plage de Bienne. Cet événement a été initié par les autorités de Bienne et de Nidau. Il combinera sport, musique et culture et entend réunir pas moins de 25'000 personnes par jour. Un budget de 2,5 millions de francs lui a été alloué. La prévente des billets débute dès mercredi. /jrg