Valforêt SA pour une gestion centralisée

La gestion du bois sera centralisée. Les communes et les bourgeoisies de Tramelan, Tavannes, Petit-Val, Rebévelier, la Scheulte, Saicourt et Saules ont décidé de s’unir et de créer la société Valforêt SA, qui devrait officiellement voir le jour en février ou mars 2018. Suite à la résiliation du contrat liant l’Office des Forêts à certaines communes, un groupe de travail a été mis sur pied, afin d’étudier les possibilités de rapprochement entre les propriétaires publics. Une année plus tard, il a abouti à la création de Valforêt SA. Chaque partenaire impliqué possèdera une part du capital-actions. Les frais et les recettes de la gestion des forêts seront entièrement transférés à la nouvelle société et trois gardes forestiers seront engagés.

Cette nouveauté permettra de mieux s’adapter au marché actuel, de valoriser le bois exploité et de mettre en place des synergies. Les responsables espèrent par ailleurs renforcer l’utilisation du bois local et développer des projets visant le développement durable, afin de mettre à profit le bois de la région dont le potentiel n’est pas suffisamment exploité. /mdu