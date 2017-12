Trop de problèmes sur la ligne Sonceboz-Moutier

Moussia von Wattenwyl au chevet de la ligne ferroviaire qui relie Sonceboz et Moutier. La député de Tramelan a fait part de ses inquiétudes dans une interpellation déposée au Grand Conseil bernois. Selon elle, cette liaison est l’une des dernières priorités des CFF. Elle explique qu’en cas de problèmes, les correspondances ne sont pas attendues et que les passagers restent trop souvent en rade et manque d’informations en cas de perturbation. Elle évoque aussi des infrastructures qui laissent à désirer, le manque de sous-voies, des quais trop bas pour l’accès en chaise roulante et des automates à billets trop souvent hors-service.

Selon la Verte, les nouvelles rames Domino, dont l’installation est prévue en 2019, présentent par ailleurs plusieurs inconvénients, notamment un souci dans le couplage des trains en gare de Sonceboz, ce qui devrait causer encore des retards. Elle demande donc au Conseil-exécutif pourquoi un retour en arrière dans la qualité du matériel a été décidé. Moussia von Wattenwyl revient aussi sur le fait que cette liaison faisait partie des lignes que les CFF étaient prêts à laisser à BLS. Elle demande au canton ce qu’il pense de cette éventuelle reprise. /mdu