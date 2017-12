Bienne : soutien financier à 14 projets d’intégration

Plus de trente demandes de subventions sont arrivées sur le bureau du service spécialisé de la migration pour un montant total de plus de 239'000 francs. Or, la somme à disposition était de 50 mille francs. Le soutien a pu être accordé à 14 projets qui satisfont les orientations et objectifs de la politique d’intégration menée par le Conseil municipal.

La contribution financière la plus élevée, soit un montant de 14 mille francs a été accordé à deux projets : Ein Haus pour Bienne et Jobcoaching. La maison située à la rue du Contrôle est mise à disposition des Biennois et des migrants. De nombreux cours, ateliers et des offres de formations y sont par ailleurs proposés.

Le projet de coaching professionnel mis en place par Multimondo vise quant à lui à intégrer professionnellement les personnes issues de la migration qui ne touchent pas l’aide sociale et n’ont pas accès à l’ORP.

L’application Parentu, en phase de test, complète le trio de tête en touchant 5 mille francs. Elle fournit aux parents des informations sur l’éducation et et le développement de l’enfant mais aussi sur la vie quotidienne.

Onze autres projets ont été soutenus avec des contributions moins importantes allant de 3'000 à 200 francs. / comm+anl