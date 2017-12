St-Imier : record de participation au Noël pour tous

La grande foule au Noël pour tous à St-Imier. Organisé dimanche par les Cercles de l’Union de St-Imier, Sonvilier et Courtelary-Cormoret, la manifestation a rempli la salle. Le concept fait mouche avec un repas de midi gratuit et des animations tout au long de l’après-midi. L’ambiance musicale a été assurée par Japy Melodies. Le musicien a notamment proposé un morceau joué avec de l’accordéon et un tuyau d’arrosage.

Il s’agissait du 14ème Noël pour tous de St-Imier. Depuis 2003, la manifestation a accueilli en tout plus de 1'300 personnes. /jrg