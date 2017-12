Exit la cravate au col du banquier

Les cravates et foulards ne seront plus de rigueur en 2018 à la Caisse d’Epargne de Courtelary. La direction a décidé de ne plus imposer de tenue réglementaire stricte à ses employés. C’est la première banque de la région et peut-être même de Romandie à casser le code vestimentaire encore très rigide dans le secteur. Les responsables de l’établissement bancaire, qui possède plusieurs succursales dans le Jura bernois et une à La Chaux-de-Fonds, souhaitent ainsi s’éloigner d’une image austère et se rapprocher de sa clientèle. Une professionnelle de l’image a épaulé les employés pour que cette transition se passe sereinement. Elle a travaillé avec les collaborateurs pour qu’ils déterminent eux-mêmes les limites à ne pas franchir. Tous se sont mis d’accord pour bannir certains éléments comme le jeans, les survêtements de sport, les shorts ou encore des chaussures, coiffures ou maquillages trop extravagants.

Cette petite révolution vestimentaire s’accompagnera aussi d’une modification de nom. Dès la semaine prochaine, le terme banque CEC, trop anonyme, sera abandonné au profit de Caisse d’Epargne Courtelary, jugé plus local et plus parlant pour la population. /nme