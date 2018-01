Burglind sème le chaos dans le canton de Berne

Plus de 700 annonces en lien avec la tempête Burglind ont été communiquées à la police bernoise (état à 17 heures). Parmi elles, plus de 140 concernaient la région Jura bernois-Seeland. Dans l'ensemble du canton, des arbres ont été déracinés, des toits ont été endommagés et des objets se sont envolés. Dix personnes ont été blessées.

Nombre de toits endommagés, d'objets envolés et de barrières de chantier renversées ont été signalés. Le trafic a été perturbé à de nombreux endroits et des routes principales et secondaires ont été bloquées par des arbres déracinés. La voirie et les sapeurs-pompiers locaux et régionaux étaient en engagement. De nombreux arbres sont aussi tombés sur les routes de la région. La circulation a été momentanément perturbée par endroits, mais les choses semblent être rentrées dans l’ordre. La route de Tramelan, par exemple, a été rouverte durant l’après-midi.

Côté transport ferroviaire, les perturbations ne sont toujours pas levées. L’ensemble du trafic sur le réseau des Chemins de fer du Jura est interrompu dont la liaison Tavannes-Tramelan. De nombreux arbres de la forêt d’Orange sont tombés sur les rails. Un retour à la normale n’est pas prévu avant jeudi matin. Les trajets sont assurés par des bus, selon l’horaire.

Des ménages dans la pénombre

Les coupures de courant sont elles aussi toujours d’actualité. De nombreuses lignes ont été touchées. 40'000 clients des BKW se sont retrouvés sans électricité dans le canton de Berne et le Jura. Mercredi après-midi la commune de Nods a été plongée dans le noir pendant deux heures. En fin de journée, l’approvisionnement électrique de 15’000 ménages n’était toujours pas rétabli.

Dix blessés

A Lenk im Simmental, un wagon du train Montreux-Oberland a été frappé par une forte rafale et a déraillé. Huit personnes ont été blessées. A Worb, un arbre est tombé sur une voiture. Le conducteur et l'enfant qui se trouvait dans le véhicule ont été légèrement blessés et ont dû être transportés à l'hôpital en ambulance. /comm+anl