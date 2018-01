Dernier voyage en Afrique pour Pierre-Alain Meier

« C’est un film intime, personnel et familial », explique Pierre-Alain Meier. Même si à la base se devait être un documentaire autour de la mort d’Alice B, une Italienne blanche dont le corps a été retrouvé en 2009 sur une plage du Sénégal au milieu de nombreux migrants de couleur. « Toute une série d’événements personnels ayant un lien avec l’Afrique sont venus s’y mêler », raconte le producteur et réalisateur jurassien. Sur les traces d’Alice, Pierre-Alain Meier met ainsi sa propre histoire en perspective. « Adieu à l’Afrique investigue les rapports complexes, riches et asymétriques qui n’ont cessé d’exister entre l’Europe et l’Afrique francophone.

Le documentaire Adieu à l’Afrique sort en salle ce mercredi, en commençant par le cinéma La Grange à Delémont. Pierre-Alain Meier sera présent lors de toute une série de projections courant janvier. /afa