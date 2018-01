Le jour d'après Burglind

Une partie de la région est encore privée d’électricité. Jeudi matin, le nombre de clients BKW touchés par la panne était en augmentation. Le chiffre est passé de 4400 à 5700. Pas moins de 17 communes du Jura et du Jura-bernois sont encore partiellement privées d’électricité. Il s'agit de La Ferrière, Sonvilier, Villeret, Lamboing, Orvin, Sornetan, Moutier et Monible pour le Jura bernois et de Fontenais, Courgenay, Clos du Doubs, Boécourt, Saulcy, Montfaucon, Saignelégier, Les Breuleux et Les Bois dans le Jura.

Des bus de remplacement pour les CJ

Les lignes des Chemins de fer du Jura (CJ) ont quant à elles subi de plein fouet les intempéries. Le trafic est interrompu sut la ligne entre Tavannes - Tramelan et Le Noirmont. Selon le responsable communication des CJ, le tronçon Tramelan – Les Reussilles - Le Noirmont devrait être rétabli vendredi soir et celui entre Tramelan et Tavannes « au pire samedi soir ». Ceci en raison « des très nombreux arbres de la forêt d’Orange tombés sur les voies », nous a expliqué Frank Maillard. En attendant, des bus de remplacement ont été mis en place.

Les stations de ski presque épargnées

Quant aux stations de ski de la région, elles sont aussi fermées à cause des intempéries. Ce n’est pas le vent mais la pluie et les températures douces qui en sont la cause. Un sapin est tombé sur le téléski des Prés d’Orvin, mais « rien de bien grave » nous a indiqué le responsable des installations, Jean-Marc Auroi. Les téléskis des Bugnenets-Savagnières sont également fermées jusqu’à nouvel avis. /tna+afa