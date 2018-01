Les CJ toujours hors service dans le Jura bernois

Les Chemins de fer du Jura sont toujours interrompus entre Tavannes et Tramelan et jusqu’au Noirmont. Selon le responsable communication des CJ, « le tronçon Tramelan – Les Reussilles - Le Noirmont devrait être rétabli vendredi soir et celui entre Tramelan et Tavannes au pire samedi soir. Ceci en raison des très nombreux arbres de la forêt d’Orange tombés sur les voies en raison de la tempête Burglind », nous a expliqué Frank Maillard. En attendant, des bus de remplacement ont été mis en place. /afa