Le Royal fête son centenaire sur scène

2018 rime avec centenaire pour le Royal. Inauguré le 24 février 1918, le mythique bâtiment de Tavannes souffle cent bougies. Pour marquer le coup, le centre culturel a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de célébrer ce jubilé sur scène. Le Royal a mis le paquet pour ce centenaire, son budget a doublé par rapport à une année normale.

Les festivités seront lancées le vendredi 23 février avec une soirée officielle, le lendemain, c’est le public qui est convié pour un spectacle. Le programme reste pour l’instant une surprise, mais il sera révélé au début du mois prochain.

Sur scène pour le jubilé

Pour la suite, 9 événements d’ampleur seront organisés au cours de l’année par les quatre locataires du Royal, à savoir le collectif culturel, le cinéma, la ludothèque et la bibliothèque. Ainsi, en plus du programme standard, on assistera à de la danse avec Tounga, à de l’humour avec Vincent Veillon et Vincent Kucholl et à de la chanson francophone avec Michael Jones dans le cadre du centenaire. Le cinéma recevra pour sa part le directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire, pour présenter le film Blow Up. Cinq autres manifestations sont encore prévues en seconde partie d’année dans ce cadre, elles seront révélées plus tard.