L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte sur de bons rails

Les nouvelles autorités de protection de l’enfant et de l’adulte sont sur la bonne voie. La Commission de la santé et des affaires sociales du Grand Conseil bernois tire un bilan positif dans un rapport.

Les onze APEA cantonales ont remplacé les 320 autorités communales de tutelle du canton de Berne il y a cinq ans. Selon la Commission, les APEA ont aujourd’hui pris leurs marques et la situation s’est stabilisée, après des difficultés initiales. Elle souligne notamment les collaborations entre les APEA avec les services sociaux et d’autres autorités telles que le Ministère public des mineurs.

La Commission de la santé et des affaires sociales estime néanmoins que les coûts des mesures de protection doivent être optimisés. Pour elle, il est urgent d’établir une liste complète des prestations et des coûts des différentes offres institutionnelles et ambulatoires. /comm+mdu