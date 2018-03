L’emplacement temporaire du marché de St-Imier semble plaire

Le marché de St-Imier a déménagé. Il s’est établi mardi pour la première fois à la place du 16-Mars, où il va rester jusqu’à la fin du mois de juillet. Ceci en raison du réaménagement de l'emplacement traditionnel, la place du Marché. Désormais, et jusqu’à la fin des travaux, maraîchers et clients se donneront rendez-vous tous les mardis et vendredis sur ce nouveau site. Une situation qui ne semble pas déranger outre mesure. Anthony Montandon est allé à la rencontre des commerçants et de leur clientèle.