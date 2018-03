Une expo complètement timbrée !

L’institution permet également de décortiquer la fabrication du timbre, du croquis à l’impression.

Au fil de la visite, on découvre quelques anecdotes, à l’image de ce dessin proposé par Ferdinand Hodler lors d’un concours en 1901 qui n’avait alors pas été retenu, avant d’être repris et imprimé en 1937 puis d’être vendu avec un supplément pour financer l’armée. On apprend également qu’en 2007, Roger Federer a été le premier homme vivant dont le visage est apparu sur un timbre suisse.

Timbres neuchâtelois

Le visiteur neuchâtelois pourra prêter une attention particulière au coin inférieur droit des timbres présentés dans l’exposition. Une manière de se souvenir que de nombreuses pièces ont été imprimées à La Chaux-de-Fonds, sur les rotatives de la maison Helio Courvoisier, active de 1931 jusqu’à sa fermeture en 2001.

L’exposition, à voir jusqu’au 8 juillet au Musée de la communication à Berne, permet de voir se refléter l’évolution de la société helvétique dans les timbres qu’elle a utilisés au fil du temps. /mwi