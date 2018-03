Casse limitée pour les jeunes du Jura bernois

Les jeunes du Jura bernois obtiennent un sursis. À la suite de la dissolution de la commission de la jeunesse décidée par le Grand Conseil bernois en novembre 2017 dans le cadre de son plan d’allégement, le Conseil du Jura bernois a décidé de prendre les choses en main. Le CJB, par le biais de sa Commission de la justice, des affaires communales et ecclésiastiques, reprend une partie de ses activités. C’est ce qu’il a annoncé mercredi lors d’une conférence de presse. La JCE assurera ainsi un soutien au délégué interjurassien à la jeunesse, Alain Berberat, qui pourra continuer son travail normalement.

Des subventions pour deux ans

Les personnes habitant dans le Jura bernois et âgé de moins de 25 ans pourront continuer à bénéficier de subventions pour leurs projets dans divers domaines, tout comme les acteurs œuvrant pour et avec la jeunesse. La seule différence est que les demandes de subventions doivent à présent être directement adressées au délégué interjurassien à la jeunesse. Le CJB dispose d’un fonds de 25'000 francs qui sera distribué sous la forme de subventions jusqu’à fin 2019. Le soutien financier aux projets pour la jeunesse est donc sauvé, du moins pour deux ans. Pour la suite, l’avenir est incertain et la réflexion doit encore être menée.

Des solutions alternatives à trouver

En plus de l’attribution de subventions, la Commission de la jeunesse menait également d’autres projets. Elle organisait par exemple une journée lors de laquelle des jeunes avaient l’occasion de découvrir le Grand Conseil à Berne et ses membres. Une démarche en suspens, mais que le délégué interjurassien à la jeunesse espère pouvoir maintenir de façon autonome.

37 subventions distribuées

Au chapitre des subventions, le CJB en a préavisé 37 lors de sa séance plénière du 28 février. Il a octroyé au total 415'490 francs pour divers projets dans les domaines du sport, de la culture, du tourisme, de la protection des monuments historiques et du patrimoine. Le Conseil du Jura bernois a notamment accordé d’importants soutiens au CEJARE de St-Imier qui reçoit 55'000 francs et au Musée jurassien des arts de Moutier, qui perçoit 120'000 francs. /mdu