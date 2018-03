Naissance de bébés opossums à Cernier

Fait inédit en Suisse, au moins trois bébés opossums sont nés il y a deux semaines à Cernier lors de l'exposition Animaux Mystérieux. Leur projet à moyen terme : rester dans la poche de leur maman encore une soixantaine de jours pour y être allaités.

Ils sont donc pour l'instant à peine visibles : il est juste possible d'apercevoir une minuscule petite patte qui dépasse de la poche. Lorsqu'ils viennent au monde, les petits ne mesurent qu'un ou deux centimètres et pèsent moins d'un gramme.

Les parents, nommés Crash et Eddie comme les personnages du dessin animé « L'Âge de glace », sont les uniques opossums vivant en Suisse, selon les organisateurs de l'exposition. Des chercheurs sont en train d'étudier une molécule présente dans leur sang et susceptible de neutraliser le venin des serpents.

Les opossums sont des petits marsupiaux. Lorsqu'il se sent menacé, cet animal émet des cris et des sifflements pour faire fuir l'adversaire. Et s'il est tout de même saisi par un prédateur, il sait faire le mort et dégager une odeur repoussante. /ATS-mwi