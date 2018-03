Rencontre des gouvernements bernois et fribourgeois

Berne et Fribourg font face aux mêmes enjeux. Les gouvernements des deux cantons se sont réunis pour une séance de travail mardi à Berne. Cette rencontre a permis d’aborder des centres d’intérêt communs et de discuter de projets de coopération. Les deux gouvernements ont notamment évoqué la recherche d’aires de transit pour les gens du voyage, le projet de candidature Sion 2026 en vue des Jeux olympiques et les collaborations concernant les hautes écoles.

Les conseillers d’Etats ont aussi profité de l’occasion pour tirer un bilan positif des travaux devant mener à la fusion de la commune bernoise de Clavaleyres avec la commune fribourgeoise de Morat. Celle-ci devrait être effective le 1e janvier 2021. /comm+mdu