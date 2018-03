Un nouveau recours à Moutier

Les recours s’accumulent sur la table de la préfecture du Jura bernois. Le conseiller de ville Pierre-Alain Droz en a déposé un nouveau jeudi concernant la réélection du chancelier municipal, Christian Vaquin, lors de la dernière séance du législatif prévôtois, le 26 février dernier. L’élu UDC conteste la manière dont ce point à l’ordre du jour a été traité. Il dénonce le fait que le président du Conseil de ville, Valentin Winistoerfer, n’a pas ouvert la discussion après la lecture du rapport du Conseil municipal.

Pierre-Alain Droz évoque une « violation manifeste des règles relatives aux débats parlementaires » et du droit de s’exprimer. Il demande la révocation de l’élection de Christian Vaquin et la mise en place d’une nouvelle élection. Selon lui, « l’ouverture de la discussion aurait permis de poser diverses questions et d’éventuellement proposer d’autres candidats ».

De son côté, Valentin Winistoerfer n’a pas l’impression d’avoir violé le règlement du législatif. « Sur le moment, j’ai lu le règlement et je n’ai pas trouvé de point qui demandait l’ouverture de la discussion. Je ne suis pas expert en la matière et ai peut-être encore un manque d’expérience en ce qui concerne le déroulement du Conseil de ville », indique Valentin Winistoerfer. Ce dernier attend donc les conclusions de la préfète Stéphanie Niederhauser. /alr