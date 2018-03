Du naufrage du Koursk à celui du monde

La tragédie du Koursk sert de point de départ à une exposition qui est à découvrir au Musée jurassien des Arts à Moutier et à la Galerie de la FARB à Delémont. Paul Viaccoz s’est inspiré du naufrage du sous-marin nucléaire russe qui avait coûté la vie à 118 soldats en 2000. L’exposition s’intitule « La censure des messages ». Le travail de l’artiste genevois installé depuis 2014 dans le Jura se matérialise sous la forme de peintures, de dessins, de vidéos, d’objets, de mises en boîtes ou encore de l’écriture. Il se décompose en divers chapitres dont l’introduction est présentée à la FARB et le reste du récit au Musée jurassien des Arts. Les œuvres évoquent des antagonismes entre des paysages dévastés par l’homme et la nature vierge ou entre l’enfermement et la liberté. Elles interrogent le visiteur sur sa relation au monde et sur le non-sens du présent ainsi que sur la résistance au naufrage du monde. Les œuvres présentent un côté sombre et désespéré mais avec également une pointe d’humour et de dérision.

C’est la première fois que la Galerie de la FARB à Delémont et le Musée jurassien des Arts à Moutier collaborent pour mettre sur pied un tel projet. L’exposition de Paul Viaccoz est à voir à partir de samedi. Elle est ouverte jusqu’au 15 avril à la FARB et jusqu’au 13 mai au Musée jurassien des Arts.