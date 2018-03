Eric Rihs, le potier qui voulait voir la mer

Adieu la porcelaine, la poterie et les Franches-Montagnes. Eric Rihs, potier et fondateur de la Galerie des Emibois, prend sa retraite. Il compte quitter le bâtiment qui lui sert de maison, d’atelier et de galerie, pour aller explorer d’autres horizons. Il range aussi ses outils, et organise une vente pour liquider toutes ses créations, les 17 et 18 mars prochains.

Le potier ambitionne de partir à pied dans le Sud de la France, pour voir la mer, et s’éloigner un peu de la terre, qu’il travaillait depuis 35 ans.