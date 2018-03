Spitex Berne : le CA prié de démissionner

Le conseiller d’État Pierre Alain Schnegg demande au conseil d’administration de la coopérative Spitex Berne de démissionner. La Direction de la santé et de la prévoyance du canton de Berne (SAP) arrive à la conclusion que seule une nouvelle direction est capable de calmer rapidement le jeu. Cette conclusion a été tirée après un contrôle renforcé sur l’organisation d’aide et de soins à domicile active dans la capitale et ses environs.

Entretiens menés

Une série d’entretiens avec différents acteurs a été menée par la SAP. Elle a constaté un malaise persistant et des incertitudes croissantes parmi les patients et le personnel. La SAP note que les absences se multiplient, même chez les cadres et que les efforts déployés en vue de ramener les responsables d’exploitation qui avaient été suspendues ont été vains.

La Direction de la santé et de la prévoyance déclare « avoir perdu toute confiance » dans le conseil d’administration de Spitex Berne. Elle l’appelle donc à démissionner pour permettre à l’organisation de prendre un nouveau départ. Pierre Alain Schnegg souhaite par ailleurs l’annulation immédiate des suspensions qui frappent les responsables d’exploitation et leur réintégration dans leurs fonctions.

La SAP a également décidé d’examiner de près la situation financière et les structures de certaines antennes Spitex. Il s’agit entre autres d’établir quels sont les liens entre Spitex et les entreprises qui lui sont proches.

Réfléchir au remaniement de Spitex

Un groupe de travail a encore été créé. Des représentants de la SAP et des organisations d’aide et de soins à domicile en font partie. Ils devront réfléchir au remaniement des rémunérations de l’obligation d’accès aux soins, ceci suite au programme d’allégement 2018 décidé par le Grand Conseil et qui touche directement Spitex. /comm+jrg