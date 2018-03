Découvrir l’esprit scout à Tavannes

Les scouts de toute la Suisse ont ouvert leurs portes samedi pour une journée découverte. Six sections du Jura, du Jura bernois et de la Bienne francophone ont participé à l’exercice. À Tavannes, le groupe Pierre-Pertuis a accueilli une trentaine de jeunes samedi après-midi entre 13h30 et 17h. Sous le thème du Seigneur des anneaux, les jeunes aventuriers ont aidé Gandalf à retrouver la bague magique.

Par groupes, ils ont participé à des jeux répartis sur plusieurs postes avant d’aller fonder leur propre village au sein d’une forêt. Entre échanges de ressources afin de faire prospérer leur colonie et divers ateliers, les jeunes ont finalement découvert que l’anneau était en pain et qu’il se laissait bien manger avec une branche de chocolat autour d’un feu. /jrg