Le doyen du Conseil de ville de Bienne met fin à son mandat

Départ inattendu au Conseil de ville de Bienne. Après 16 ans de travail parlementaire Roland Gurtner a décidé de démissionner. Le cofondateur du Mouvement Passerelle souhaite consacrer davantage de temps à sa vie privée: « je ne tiens pas à vieillir sur les bancs du Parlement, je tiens aussi à partir avant d’être fatigué et lassé ».

Le Romand qui avait fait son entrée en 1999 au législatif de la cité seelandaise avait déjà démissionné une première fois en 2014 avant d’être réélu deux ans plus tard. Ce retour stratégique avait permis à son mouvement citoyen de décrocher un deuxième siège au Conseil de ville.

Ce départ en début de législature interpelle. Roland Gurtner ne risque-t-il pas de décevoir ses électeurs ? « Non, je ne pense pas. J’ai travaillé pendant une année à plein régime, j’ai déposé plusieurs interventions. J’ai aussi fait mon travail au sein de la commission pour le règlement de la ville. L’essentiel c’est que Passerelle joue son rôle au sein du législatif, que ce soit à travers moi ou quelqu’un d’autre ».

Relève

Le septuagénaire s’en va aujourd’hui avec le sentiment du devoir accompli. Il est d’autant plus optimiste qu'il voit en Titus Sprenger son successeur quelqu’un de très compétent : « Il est très motivé et intéressant. De plus il connaît déjà les rouages de l’administration. Mon départ lui laissera aussi le temps de se faire connaîtraient vue des prochaines élections », concède Roland Gurtner.

Le président de la guilde du quartier Avenir et du mouvement Paserelle remplacera Roland Gurtner dès la prochaine séance du Conseil de ville qui aura lieu ce jeudi./anl