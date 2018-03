Une entreprise indienne s’implante dans la zone Innodel

Des produits pharmaceutiques innovants seront bientôt développés dans le Jura. La société Protaccine Biotec Sàrl s’est implantée dans la zone Innodel à Courroux il y a bientôt une année, et devrait être en mesure d’y commencer ses activités dans le courant du semestre. Cette entreprise indienne est active dans la production d’antisérums, de vaccins et d’autres produits biologiques contre les maladies mortelles, telles que les morsures de serpents par exemple. C’est le Dr Anil Kumar Chawla, également à la tête du groupe Chimera Gentec Pvt Ltd, sis à New Dehli en Inde, qui est à l’origine de ce projet.

La société Protaccine Biotec Sàrl occupe actuellement une surface dans le medtech.lab sur la zone Innodel. Elle compte à terme construire une unité de production sur une parcelle voisine. Sa venue s’inscrit dans le cadre de la politique de diversification de l’économie régionale. Elle est le fruit d’une collaboration accrue entre la Promotion économique jurassienne et BaselArea.swiss. Si la région bâloise possède de larges compétences et une réserve de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des biotechnologies, le Jura peut lui mettre en avant des conditions-cadres attractives, avec notamment un prix du terrain moins élevé. À terme, plus de 40 emplois seront créés. /emu