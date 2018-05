Le cortège des poulains du Marché-Concours mis en cause

La participation des jeunes poulains au Marché-Concours de Saignelégier est pointée du doigt. Une vidéo datant du 13 août 2017 et relayée sur les réseaux sociaux suscite la polémique. Le Haras national et la Protection suisse des animaux mettent en cause l’attelage des jeunes chevaux. C’est ce que révèle ArcInfo sur son site internet jeudi.

Selon Caroline Lüthi, en charge des plaintes et des contrôles au sein de la Protection suisse des animaux, on remarque dans cette vidéo que le poulain est affolé et anxieux. Elle ajoute qu’il n’est pas suffisamment développé pour être pourvu d’un mors et attelé, et que l’effort demandé dépasse ses capacités.

Même son de cloche du côté du Haras national suisse, qui a pris position dans l’affaire. Dans son rapport, relayé par ArcInfo, le Haras constate que du stress et de la peur sont identifiables. Il conclut qu’utiliser de si jeunes chevaux en l’absence de leur mère n’est ni appropriée, ni justifiable et qu’il désapprouve donc cette pratique.

Le quotidien relate aussi l’irritation des éleveurs, qui subissent la pression de la PSA. Les poulains participeront-ils au cortège lors de la prochaine édition du 10 au 12 août ? Aucune décision n’a pour l’heure été prise selon le président du comité organisateur Gérard Quéloz, qui précise que les responsables de l’événement devraient trancher le 30 mai. Si pour Gérard Quéloz la polémique va trop loin, il confie tout de même que les animations pour présenter les poulains pourraient changer, conscient que les sensibilités pour la cause animale ont évolué. /mdu