Les Imériens rencontrent leurs voisins

Le concept a fait ses preuves dans plusieurs pays, il débarque à St-Imier. La Fête des voisins se tiendra pour la première fois dans la cité imérienne le 25 mai dès 18h.

Le principe est simple : les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de la commune et proposer leur idée. Les participants pourront alors organiser des événements chez eux, dans leur jardin ou encore dans leur rue. Le choix de l’événement leur appartient.

De son côté, la Municipalité s’engage à donner un coup de pouce aux participants en fournissant matériel promotionnel, t-shirt, tables et chaises. Le but est de provoquer la rencontre et de faire naître la convivialité entre voisins.

Une première dans la région

L’événement est né sous l’impulsion de la commission temporaire « Diversité et richesse culturelles », créée suite à l’acceptation de la motion déposée par la fraction ARC en 2016 et intitulée « Pour apprendre à mieux nous connaître, partageons nos diversités et richesses culturelles dans un cadre à inventer ». Plusieurs projets ont été examinés pour réaliser cette motion c’est finalement la Fête des voisins qui a été choisie. Elle permet de toucher des personnes qui ne se déplacent pas forcément pour un événement centralisé et peut être organisée sans grand frais.

La Fête des voisins est née à Paris en 1999 et chaque année, 30 millions d’Européens y prennent part. Dans l’Arc jurassien, seule La Chaux-de-Fonds participe déjà à la manifestation. Le projet est porté par le service de l’action sociale de St-Imier. Les personnes intéressées peuvent prendre contact via le 032 942 44 94 ou l’adresse social@saint-imier.ch. /mdu