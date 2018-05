Le PIRE attire à Porrentruy

C’est pour le meilleur que le PIRE est installé à Porrentruy depuis six mois. Le Palais incongru des raretés étonnantes regroupe des œuvres des Plonk et Replonk. Depuis la fin décembre, environ un millier de personnes ont franchi la porte de ce petit musée, transformé en appartement, situé dans la cour du Musée de l’Hôtel Dieu.

Ce nombre est conforme aux espérances de Jura tourisme et de la ville de Porrentruy et correspond à la fréquentation des autres musées bruntrutains. Emilie Moreau, la coordinatrice du PIRE, indique que des visiteurs viennent parfois expressément à Porrentruy pour visiter le Palais et profitent au passage de découvrir d’autres lieux.

En passant la journée dans le chef-lieu ajoulot, les touristes prennent également le temps de manger sur place, d’où la création « d’une chaîne de valeurs ».

Les Plonk et Replonk enchantés

Le trio d’artistes franc-montagnards est enchanté par la fréquentation de ce petit espace. Le collectif a conclu un contrat avec la ville pour les cinq prochaines années. Pendant ce laps de temps, ce musée est appelé à évoluer.

Emilie Moreau, la coordinatrice du PIRE, indique que le collectif d'artistes, soutenu par l’association des Amis des Plonk et Replonk, vont régulièrement proposer de nouvelles expositions. D'ici quelques semaines, l’appartement offrira un nouvel espace à visiter : une reproduction de l’atelier très bordélique des Plonk et Replonk. /ncp