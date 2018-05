Tramelan soigne sa biodiversité

Tramelan innove pour promouvoir la biodiversité en milieu bâti. Le conseil municipal a adopté en début de semaine un plan de gestion différenciée des espaces verts. Il concrétise ainsi « un projet pilote et novateur pour la région ».

Soixante-cinq surfaces vertes qui présentent un potentiel biologique ont été dénombrées dans les quartiers de Tramelan. Elles bénéficieront toutes d’un entretien ciblé qui tiendra compte de leur utilisation et des impératifs de sécurité. L’évaluation des secteurs s’est faite en collaboration avec les Parcs régionaux Chasseral et Doubs, qui financent en partie le projet, ainsi qu’un bureau spécialisé dans l’écologie.

Trois types de travaux pourront être réalisés par des employés communaux qui ont été formés spécialement : tonte, fauche, et entretien limité de surfaces « rudérales », comprenez par-là les bords de chemins, les terrains vagues ou les voies de chemin de fer, par exemple. Concernant la fauche, elle sera limitée à 1 ou 2 passages par an. L’herbe devra être évacuée pour éviter de trop nourrir le sol. L’utilisation de débroussailleuses sera donc proscrite sur les surfaces concernées, d’autant plus qu’elles causent des dégâts à la petite faune et aux grains. /comm+ast