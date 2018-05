Comment gérer la souffrance des enfants en surpoids?

On le répète assez souvent, le sport est le meilleur allié contre le surpoids, aussi chez les enfants. Mais pour les élèves un peu enrobés, obèses ou qui souffrent de problèmes de coordination, les leçons de gymnastiques à l’école peuvent être un vrai calvaire.

Ces questions de mobbing ont été amenées en novembre dernier par la députée UDC Anne-Caroline Graber devant le Conseil-exécutif. L’élue de La Neuveville voulait entre autre savoir ce que faisaient les écoles pour lutter contre cette forme de harcèlement. Dans sa réponse, le Gouvernement rappelle que les élèves peuvent trouver des interlocuteurs qualifiés en la personne des « enseignants de confiance » et des médiateurs. Des solutions qui satisfont Anne-Caroline Graber, même si l’élue souligne qu’il s’agit de principes théoriques, et que la réalité est souvent bien plus compliquée :