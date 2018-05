Le Conseil-exécutif n'oublie pas le tournant numérique

Le gouvernement bernois est-il préparé au tournant numérique ? Interpellé à ce sujet par plusieurs élus PS (Hevé Guillotti, Michel Ruchonnet et Samantha Dunning), le Conseil-exécutif a rappelé quelques points de sa vision politique, économique et sociale. Prudent, il ne formule pas de stratégies arrêtées. Il évoque la création d’expériences pilotes au niveau de l’école obligatoire. Il rappelle également que l’informatique est obligatoire dès le secondaire II et que les compétences qui y sont liées sont promues « sous tous leurs aspects ».

Vers la « cyberadministration »

Une nouvelle stratégie de numérisation de l’administration est actuellement élaborée. Il reviendra au Grand Conseil d’encadrer les nouvelles évolutions, telles que la communication d’écrits juridiques ou les échanges en lien avec les autorités. Quant au « guichet virtuel » déjà existant, de nouvelles fonctions viendront prochainement le compléter, comme l’inscription au moyen d’identités électroniques et l’échange de documents entre particuliers et autorités.

Inquiétudes au sujet de l’ats

Le Conseil-exécutif a pris position sur une deuxième interpellation des mêmes élus qui s’inquiètent du plan de restructuration de l’Agence télégraphique suisse (ats), et de son influence sur la qualité des médias régionaux.

Le gouvernement partage ces inquiétudes et en a fait part à plusieurs éditeurs et patrons de presse. Il précise que des pistes pour soutenir les médias seront bientôt soumises au Grand Conseil, mais qu’il ne peut pas garantir que la qualité de l’information fournie par l’ats sera la même avec un tiers des postes en moins. /vja-comm