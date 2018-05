CIP-Solidaire se pare d’expos

Les expositions de la Fédération interjurassienne de coopération et de développement sont à découvrir pendant deux semaines au sous-sol du CIP et le long de la rue principale à Tramelan. Elles se déplaceront ensuite à Delémont et Porrentruy. La FICD organise aussi une table ronde sur le développement durable ce jeudi à 20h00 au CIP.

Autre exposition présentée dans les locaux de l’institution tramelote, celle élaborée par vingt-huit élèves du CEFF Santé-Social. Ils s’intéressent au « Trajectoires de migrant-e-s ». Dans le cadre de leur formation, ils ont réalisé dix affiches au format mondial sur ce thème. L’enseignante Ruth Lehmann présente ce qui a inspiré ce projet: