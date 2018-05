Bernhard Pulver : « Le 1er juin, je ferai la grasse matinée »

En douze ans, il en a fait des choses Bernhard Pulver. Il a été le premier membre des Verts bernois à faire partie du gouvernement. L’une de ses fiertés d’ailleurs, c’est qu’aujourd’hui ce siège n’est pas remis en question et que lors des dernières élections cantonales, il est revenu à sa collègue de parti Christine Häsler.

S’il se retire de la vie politique active, le Bernois ne la met pas complètement de côté non plus. Le 15 août dernier, lorsqu’il a annoncé qu’il ne se représentait pas pour un quatrième mandat, il avait dit ceci « c’est volontiers que je mettrai à nouveau ma capacité de travail et mes connaissances au service du bien commun, du canton de Berne, et du pays ».

Bernhard Pulver était dans La Matinale ce mardi. Vous retrouvez cet entretien dans son intégralité ici. /seb