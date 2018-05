La Neuveville: commémoration un an après le drame

Une façon de commémorer la mémoire des disparus, mais aussi de montrer que le combat continue. C’est par ces termes que Robert Schläfli a justifié l’action menée mardi soir à La Neuveville. Le père de l’une des deux victimes décédées le 15 mai 2017 dans le port de la commune organisait un événement public sur les lieux du drame, un an après les faits. Un rendez-vous qui a attiré près d’une centaine de personnes, et qui pourrait être reproduit plus régulièrement, selon Robert Schläfli. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur l’enquête, qui est toujours en cours. /amo