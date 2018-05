La Plage étend son emprise pour ses 25 ans

Le public est appelé à entrer dans la danse pour les 25 ans de la Plage des Six Pompes. Le Festival international des arts de la rue, qui se tiendra du 5 au 11 août à La Chaux-de-Fonds, invite les festivaliers à prendre part à une déambulation. The Color of Time d’Artonik s’inspire d’une tradition indienne où les gens dansent dans la rue et s’aspergent de pigments de couleurs. Comédiens, danseurs et musiciens entraîneront le public dans leur sillage ; « un événement à vivre de l’intérieur et l’un des moments phare de cette édition anniversaire », selon Manu Moser, directeur artistique de la Plage.

Le metteur en scène chaux-de-fonnier Robert Sandoz transposera quant à lui la pièce Nous, les héros, de Jean-Luc Lagarce, des planches à la rue.

Quant à la compagnie Komplex Kapharnaüm, elle fera son retour à La Chaux-de-Fonds, qui deviendra son terrain de jeu. Au fil d’une déambulation notamment à l'intérieur de l'entreprise Vadec, les artistes proposeront une réflexion sur la façon dont l’industrie façonne la ville à l’aide de sons, de vidéos et de collages.

Manu Moser promet également un grand moment de spectacle avec la venue de la Compagnie d’Elles et Be Félice. « Le meilleur du cirque en ce moment », selon le directeur artistique. Le public sera propulsé dans la tête d’une paranoïaque schizophrène.

Cette année, la Plage sort aussi de ses frontières habituelles puisque le public sera amené à se déplacer en forêt pour assister au Songe d’une nuit d’été, l’œuvre de Shakespeare ici revisitée par trois compagnies vaudoises.