Le dérangement est levé entre Granges Nord et Moutier, sur la ligne Bienne-Delémont. Le trafic ferroviaire a été interrompu mardi matin. Les InterCity ont été supprimés entre Bienne et Moutier, tout comme les trains régionaux entre Granges Nord et Moutier.



Les CFF indiquent que des travaux exceptionnels ont causé ces perturbations. /mdu