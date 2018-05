Le Jura bernois perd ses succursales ORP

Les succursales de l’Office régional de placement du Jura bernois fermeront leurs portes cet automne. Le canton de Berne a annoncé mercredi après-midi la disparition des antennes de La Neuveville, Moutier et Saint-Imier. La centralisation des activités sur le centre de Tavannes, évoquée il y a deux ans et vivement contestée par les maires des communes concernées, est donc finalement appelée à se concrétiser dans quelques mois. Les antennes de Langnau, Meiringen et Zweisimment sur le reste du territoire cantonales sont également concernées. La direction de l'économie publique avance des arguments financiers et opérationnels pour justifier cette mesure.

En fermant les six succursales, beco Economie bernoise va réduire ses charges de 300'000 francs par an. Les collaborateurs employés dans les succursales seront transférés dans les ORP. /nme