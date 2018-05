Le temps d’affichage des bus « hors service » à Bienne

Les passagers des bus à Bienne devront changer leurs habitudes. Durant les deux prochains mois, ils ne pourront plus savoir dans combien de minutes les bus arriveront à l’arrêt.

Dès jeudi, l’affichage des minutes des lignes 1 et 4 indiquera hors service. En cause, l’installation d’un nouveau logiciel. Un changement s’avère nécessaire en raison de l’arrivée des nouveaux bus déjà équipés du nouveau système de pilotage.





Une phase de migration est désormais prévue afin d’équiper l’ensemble de la flotte de bus. À partir de juin, l’affichage des autres lignes sera désactivé pour être actualisé.

Les Transport publics biennois annoncent aujourd’hui dans un communiqué avoir pris cette décision afin d’éviter que des fausses informations soient affichées. Selon les TPB, le nouveau système doit permettre de nombreuses améliorations.

Un système plus efficace





Le nouveau système permettra par exemple d’afficher les minutes restantes jusqu’au prochain arrêt dans la chaîne des arrêts sur l’écran dans les bus. Grâce à une meilleure coordination avec les données du canton de Berne, il sera aussi possible d’échanger les données d’horaire en temps réel avec d’autres entreprises et ainsi informer en cas de retard. Le but étant de mieux assurer les correspondances y compris avec les trains. Ces mesures seront mises en œuvre progressivement. /anl