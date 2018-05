Multimondo perd son mandat d'antenne d'intégration au profit de la ville de Bienne

C’est la déception et l’incompréhension pour Multimondo. Le Centre de compétence qui œuvre en faveur des migrants se voit retirer l’antenne d’intégration pour la région Bienne- Seeland-Jura bernois. Un mandat qu’il assurait depuis 2014.

Le canton de Berne a finalement tranché en faveur de la ville de Bienne, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a fait part de sa décision dans un communiqué jeudi matin. Le transfert est prévu début 2019. Pour les autorités, ce changement permettra de dégager des synergies dans le travail d’intégration, de tirer profit du réseau du service d’intégration de la cité seelandaise et de le développer davantage.

Pour Multimondo, cette annonce a fait l’effet d’une bombe et représente un réel coup dur. L’antenne d’intégration représente actuellement 40% de son budget total. Pour subsister et continuer de proposer le reste de ses offres, le Centre de compétences se voit dans l’obligation de définir une nouvelle stratégie et d’entamer une restructuration. /mdu