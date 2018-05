Le déménagement du X-Project se prépare à petits pas à Bienne

Le X-Project et une salle de grimpe devraient investir les anciens locaux d’Energie Service Bienne en 2020. Le conseil municipal a convié la presse jeudi matin dans les locaux du chemin de la Course 62 pour faire le point sur le projet. La ville propose de vendre le bâtiment (2,5 millions de francs) et de louer le terrain (près de 34'000 francs par an pour une durée de 60 ans) à la société Abiteq SA, de Nidau. C’est elle qui procédera à la rénovation de l’édifice principal et à la construction d’une halle d’escalade pour laquelle le permis de construire a déjà été délivré. Bienne continuera pour sa part à occuper certaines surfaces pour son Département informatique et logistique.

L’affaire sera soumise au Conseil de ville en juin. Il devra notamment approuver en juin un crédit d’engagement de 4,8 millions de francs destiné à couvrir les loyers de ses services et du X-Project pour les dix prochaines années. Le centre de jeunesse disposera ainsi enfin de nouveaux locaux et d’un nouvel emplacement pour son skate-park. Lors de son annonce en 2015, il était alors prévu que le déménagement se fasse l’année suivante.



La halle d’escalade devrait quant à elle devenir un nouveau point d’intérêt pour la ville. Elle sera louée par la société Grip Climbing Biel/Bienne pour une durée de 15 ans et accueillera notamment les entraînements de l’équipe nationale suisse. /comm+ast