Trois nouveaux immeubles à Tramelan d'ici 2020

Les autorités de Tramelan se réjouissent de la construction de ces nouveaux appartements. Le maire, Philippe Augsburger, est certain qu'ils trouveront preneurs dans la mesure où la commune est plus attractive que jamais: « Tramelan connaît un formidable dynamisme avec de nouveaux habitants, de nouveaux commerces. Les insfrastructures sont dignes de celles d'une petite ville de 6000 habitants et Tramelan est idéalement placée, proche de l'autoroute, sans qu'on doive traverser un village pour y accéder. La commune est située au carrefour de Bienne, La Chaux-de-Fonds et Delémont. »







La volonté des autorités est clairement d'encourager et de faciliter la réalisation de nouveaux projets immobiliers dans la zone des Deutes, aménagée pour accueillir quelque 130 logements. Si tout se passe comme prévu, Tramelan pourrait passer d'ici cinq ans le cap des 5000 habitants. /gwe