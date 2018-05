Espacestand improvise et épouvante

Les bons mots et les réparties fulgurantes vont pleuvoir lors de la prochaine édition d’Espacestand. Le Festival des arts pour et par le jeune public va laisser une large place au « Catch impro » lors de sa septième édition qui se tiendra du 21 juin au 1er juillet à Moutier. Cette discipline oppose des comédiens qui se retrouvent sur un véritable ring en compagnie d’un arbitre et d’un animateur. Pas question de s’échanger des coups, mais de se montrer le plus habile pour remporter la joute verbale devant un public que les organisateurs espèrent déchainé. Il devra départager les équipes nationales suisses, françaises et belges qui en découdront sur scène. La soirée d’ouverture du festival sera quant à elle réservée à des nouveaux venus dans la discipline. Il s’agit de 14 jeunes de la région, pour la plupart déjà initiés au théâtre, qui monteront sur la scène du Stand le 21 juin.

Des histoires d’épouvantes feront quant à elles frémir le jeune public. Le spectacle intitulé « L’endroit des fraises sauvages, cabane » sera présenté à quatre reprises aux élèves de la région, ainsi que lors d’une soirée publique. Cette création de l’artiste italienne Floriane Facchini conte l’histoire d’un homme étrange qui s’est construit un refuge dans un lieu magique et mystérieux. Personne à part lui ne l’a visité. Le spectacle prendra place dans trois cabanes d’enfants construites à l’intérieur du stand. Il a été élaboré en collaboration avec trois classes prévôtoises.

En plus de ces événements, Espacestand offre aussi des cartes blanches et de nombreuses animations que vous retrouverez dans le programme de la manifestation. /ast