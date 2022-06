EspaceStand : en route vers le monde imaginaire

Le festival EspaceStand bat son plein à Moutier depuis le 17 juin et jusqu'au 28. La manifestation pour et par le jeune public se caractérise par ses nombreux spectacles et animations destinés aux enfants. Elle est un guide pour les amener à découvrir le théâtre, la danse et beaucoup d’autres domaines artistiques. Des courses d’école spéciales sont aussi organisées sous forme de jeu de piste. Olivier Zahno est parti mardi sur les traces d’un étrange personnage au nom imprononçable. Son reportage :