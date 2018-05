Plus de Centre animation jeunesse à Corgémont

L’antenne curgismondaine du Centre animation jeunesse ferme ses portes avec effet immédiat. La commune de Corgémont l’a fait savoir vendredi dans la feuille d’avis. Après un premier essai raté en 2016 et une fermeture de quelques mois, les autorités et le CAJ ont ouvert un nouveau local en décembre dernier. Malgré cet effort, la fréquentation n’a cessé de diminuer. Sur dix-huit jours d’ouverture, elle a atteint 5,5 jeunes en moyenne. Les animatrices de l’antenne relèvent par ailleurs qu’elles ne sont pas parvenues à obtenir une véritable implication de ces jeunes dans les activités proposées et dans la conception de projet.

Réunis lundi soir, les maires de Corgémont et Péry-La Heutte ainsi que les deux animatrices du CAJ et une partie de son comité ont décidé de fermer cette antenne sans délai. Les parties précisent que « cette décision a été d’autant plus facile à accepter que les jeunes de Corgémont et de Sonceboz ont révélé ces derniers mois qu’ils préfèrent fréquenter l’antenne CAJ de Péry ». /ast