Eclairage suisse sur le mariage de Meghan et Harry

Le grand jour est venu : le Prince Harry et Meghan Markle se sont mariés samedi au Royaume-Uni. Depuis quelques semaines, les médias ne parlaient plus que de cette cérémonie. Si la vie de la famille royale britannique a toujours fasciné les médias et le public, l’engouement était d’autant plus important en cette journée de noces.

Annik Dubied, directrice de l’académie du journalisme et des médias de Neuchâtel, et spécialiste en journalisme populaire, nous explique ce que ce mariage représente pour les médias :